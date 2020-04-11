MHK'den penaltı itirafı! İşte Trabzonspor'un hakkının yendiğinin ispatı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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'den penaltı itirafı! İşte 'un hakkının yendiğinin ispatı!

MHK'den penaltı itirafı! İşte Trabzonspor'un hakkının yendiğinin ispatı!

'in 26. haftasında ile 'in karşılaştığı maçta bordo-mavili takımın net bir penaltısı verilmemişti. Başkanı pozisyonla ilgili olarak şunları söyledi: Başakşehirli Skrtel’in Nwakaeme’yi formasından çekip indirmesi çok net bir penaltı ve . VAR buna müdahale etmeliydi. | Fotomaç özel haberler...

Fotomaç yılın gazeteciliğine imza atıyor ve 'un hakkının yendiğini belgesiyle açıklıyor...

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Trabzonspor- Başakşehir maçında büyük bir hakem faciası yaşanmış, bordo-mavililerin net penaltısı verilmemişti. Hakem , Skrtel'in ceza alanı içinde devinin Nijeryalı sol kanadı Nwakaeme'yi formasından çekerek düşürdüğü pozisyonu 'es' geçerek net penaltıyı vermemiş, VAR hakemi da Aydınus'u uyarmamıştı. Ardından bordo-mavili yönetim ve taraftarlar hakemlere sert tepki göstermişlerdi. İşte bu tepkinin ne kadar haklı olduğu bizzat 'nin içinden teyit edilmiş oldu.

İKİNCİ KEZ İTİRAF ETMİŞ OLDU
MHK Başkanı 'in onayıyla hakemler icin hazırlanan eğitim paketinde pozisyon için net penaltı ve yorumu yapıldı. MHK aynı zamanda VAR hakeminin maçın hakemine, bu tip abartılı formadan çekme pozisyonlarında mutlaka müdahale etmesini beklediklerini ifade etti. Hatırlanacağı gibi ligin 16 .haftasında oynanan ve 'ın yönettiği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, 'ın verilmeyen penaltıları için hakemi haksız bulan ve bunu kamuoyuyla paylaşan MHK Başkanı Alp, bu sezon ikinci kez bir takımın net penaltısının verilmediği yönünde itirafta bulunmuş oldu.




  1. 11.4.2020
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