Son dakika: Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan Kenny Dalglish taburcu oldu
Son dakika haberine göre İngiliz ekibi Liverpool'un sembol isimlerinden olan Kenney Dalglish geçtiğimiz günlerde corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle hastaneye yatmıştı. İskoç efsanenin, hastaneden taburcu edildiği açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un eski oyuncusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish geçtiğimiz günlerde gittiği hastanede corona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu müşahede altına alınmıştı.
69 yaşındaki İskoç efsaneden iyi haberler geldi. Dalglish hastaneden taburcu edildi. Eski yıldız Sunday Post'a yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarının benim ismimden dolayı bana ekstra ilgili gösterdiği düşünebilir ancak durum öyle değil. Bütün hastalara aynı dikkati ve özeni gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.
- 12.04.2020
- Güncelleme: 12.04.2020 10:45
- Galatasaray'da Onyekuru kararı! Parasını Babel ödeyecek
- Son dakika: Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan Kenny Dalglish taburcu oldu
- Galatasaray Fenerbahçe'nin gözdesi Aranguiz ile temasta!
- Corona virüsü Donk'u vurdu! Galatasaray yönetimi indirim isteyecek
- Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song karantinaya alındı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan Kenny Dalglish taburcu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.