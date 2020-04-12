Son dakika: Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan Kenny Dalglish taburcu oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un eski oyuncusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish geçtiğimiz günlerde gittiği hastanede corona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu müşahede altına alınmıştı.

69 yaşındaki İskoç efsaneden iyi haberler geldi. Dalglish hastaneden taburcu edildi. Eski yıldız Sunday Post'a yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarının benim ismimden dolayı bana ekstra ilgili gösterdiği düşünebilir ancak durum öyle değil. Bütün hastalara aynı dikkati ve özeni gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.