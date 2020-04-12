Son dakika: Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan Kenny Dalglish taburcu oldu - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Ünlü isimden haber var! Corona virüsü...

Son dakika: Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan taburcu oldu

Son dakika: Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan Kenny Dalglish taburcu oldu

Son dakika haberine göre İngiliz ekibi 'un sembol isimlerinden olan Kenney Dalglish geçtiğimiz günlerde corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle hastaneye yatmıştı. İskoç efsanenin, hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

ekiplerinden 'un eski oyuncusu ve teknik direktörü geçtiğimiz günlerde gittiği hastanede corona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu müşahede altına alınmıştı.

69 yaşındaki İskoç efsaneden iyi haberler geldi. Dalglish hastaneden taburcu edildi. Eski yıldız Sunday Post'a yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarının benim ismimden dolayı bana ekstra ilgili gösterdiği düşünebilir ancak durum öyle değil. Bütün hastalara aynı dikkati ve özeni gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

haberin devamı

  1. 12.04.2020
  2. Güncelleme: 12.04.2020 10:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan Kenny Dalglish taburcu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA