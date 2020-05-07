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Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! Premier Lig'de...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı. Milli futbolcumuz BBC Sport tarafından açıklanan ligin en iyi 11'ine dahil edildi. İşte Premier Lig'de yılın 11'i...

7 Mayıs 2020 Perşembe 22:37 Güncelleme: 07.05.2020 22:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





