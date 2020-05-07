Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! Premier Lig'de... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! Premier Lig'de...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı. Milli futbolcumuz BBC Sport tarafından açıklanan ligin en iyi 11'ine dahil edildi. İşte Premier Lig'de yılın 11'i...
7 Mayıs 2020 Perşembe 22:37 Güncelleme: 07.05.2020 22:37
Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! Premier Lig'de...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle İngiltere'de de Premier Lig'e ara verilmişti.

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Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! Premier Lig'de...

Premier Lig'in tamamlanmamasına rağmen BBC Sport, İngiltere'de yılın en iyi 11'ini belirledi.

Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! Premier Lig'de...

ÇAĞLAR EN İYİ 11'DE

BBC Sport'un belirlediği en iyi 11'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de yer aldı.

Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! Premier Lig'de...

İŞTE YILIN 11'İ

ALISSON

Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! Premier Lig'de...

A-ARNOLD

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