Hillsborough faciasını anma törenine corona virüsü engeli!
İngiliz futbolunun yıllar geçse de unutamadığı Hillsborough faciasının anısına her yıl düzenlenen anma töreni, bu sene corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.
İngiliz futbolunun "en ölümcül kazası" olarak nitelendirilen Hillsborough faciasında hayatını kaybeden 96 taraftarın anılması için yapılması planlanan tören, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) duyulan endişe nedeniyle ertelendi.
Liverpool Kulübü, her sene 15 Nisan'da Anfield Stadı'nda düzenlenen törenlerin bu yıl ertelendiğini duyurdu.
15 Nisan 1989'da İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçında, Sheffield'daki Hillsborough Stadyumu'nda Liverpool ile Nottingham Forest takımları karşı karşıya gelmiş, müsabakanın altıncı dakikasında trübünlerde çıkan panik sonucu 96 Liverpool taraftarı ezilerek ve tel örgülere sıkışarak hayatını kaybetmişti.
- 13.04.2020
- Hillsborough faciasını anma törenine corona virüsü engeli!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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