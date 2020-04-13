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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Hillsborough faciasını anma törenine corona virüsü engeli!

Hillsborough faciasını anma törenine corona virüsü engeli!

İngiliz futbolunun yıllar geçse de unutamadığı Hillsborough faciasının anısına her yıl düzenlenen anma töreni, bu sene corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

İngiliz futbolunun "en ölümcül kazası" olarak nitelendirilen Hillsborough faciasında hayatını kaybeden 96 taraftarın anılması için yapılması planlanan tören, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) duyulan endişe nedeniyle ertelendi.

Kulübü, her sene 15 Nisan'da Anfield Stadı'nda düzenlenen törenlerin bu yıl ertelendiğini duyurdu.

15 Nisan 1989'da yarı final maçında, Sheffield'daki Hillsborough Stadyumu'nda Liverpool ile Nottingham Forest takımları karşı karşıya gelmiş, müsabakanın altıncı dakikasında trübünlerde çıkan panik sonucu 96 Liverpool taraftarı ezilerek ve tel örgülere sıkışarak hayatını kaybetmişti.

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  1. 13.04.2020
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