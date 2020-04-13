Rakitic Neymar'la takas iddialarına sert çıktı! "Ben patates çuvalı değilim" - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Rakitic 'la takas iddialarına sert çıktı! "Ben patates çuvalı değilim"

Rakitic Neymar'la takas iddialarına sert çıktı! "Ben patates çuvalı değilim"

'nın Hırvat orta saha oyuncusu , verdiği röportajda transferde takasta kullanılma ihtimaline karşılık, "Ben bir patates çuvalı değilim" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga ekiplerinden 'da forma giyen Hırvat futbolcu , Mundo Deportivo'ya ilginç bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu transferde takasta kullanılma ihtimaliyle ilgili "Ben patates çuvalı değilim" dedi.

Yıldız isim sözlerine şöyle devam etti:

Durumu anlıyorum ama her istediğinizi de yapamazsınız. Daima diyalog kurabiliriz ancak önemli olan sevildiğim, faydalı olduğum ve bana saygı duyulan bir kulüpte olmak.

Bu sezon La Liga'da yalnızca 10 maça ilk 11'de başlayan Rakitic, Barcelona'nın 'ı takıma getirmek için ile Hırvat oyuncuyu takasta kullanma teklifine sıcak bakmadığını dile getirdi. "Sözleşmemin sonuna kadar gitmeyi umuyorum" şeklinde konuşan tecrübeli isim "Eğer bu mümkün değilse de konuşup anlaşmak gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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  1. 13.04.2020
  2. Güncelleme: 13.04.2020 12:28
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