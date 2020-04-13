Rakitic Neymar'la takas iddialarına sert çıktı! "Ben patates çuvalı değilim"

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, Mundo Deportivo'ya ilginç bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu transferde takasta kullanılma ihtimaliyle ilgili "Ben patates çuvalı değilim" dedi.

Yıldız isim sözlerine şöyle devam etti:

Durumu anlıyorum ama her istediğinizi de yapamazsınız. Daima diyalog kurabiliriz ancak önemli olan sevildiğim, faydalı olduğum ve bana saygı duyulan bir kulüpte olmak.

Bu sezon La Liga'da yalnızca 10 maça ilk 11'de başlayan Rakitic, Barcelona'nın Neymar'ı takıma getirmek için PSG ile Hırvat oyuncuyu takasta kullanma teklifine sıcak bakmadığını dile getirdi. "Sözleşmemin sonuna kadar gitmeyi umuyorum" şeklinde konuşan tecrübeli isim "Eğer bu mümkün değilse de konuşup anlaşmak gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.