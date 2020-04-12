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12 Nisan 2020, Pazar
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Henry’ye bakamadım

Henry’ye bakamadım

, 'da 3 yıl boyunca beraber oynadığı Fransız yıldız 'ye övgü yağdırdı.

Lionel Messi, 'da 3 yıl boyunca beraber oynadığı Fransız yıldız 'ye övgü yağdırdı. Arjantinli süper yıldız, "'de () neler yaptıklarını biliyordum. Artık aynı takımdaydık. Soyunma odasında yüzüne bakamadım. Cesaret edemedim. Çünkü ona beslediğim büyük bir hayranlık vardı" şeklinde konuştu. Henry; Barça'da 2 lig, 1 Devler Ligi kazandı.
  1. 12.4.2020
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