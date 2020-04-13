Tayvan Ligi corona virüsüne rağmen başladı
Tayvan Premier Ligi, dünya geneline yayılan corona virüsü (Covid-19) salgınına rağmen başladı. Salgının etkilediği ülkede 388 corona virüsü vakası görülmüş ve 6 kişi de hayatını kaybetmişti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İlk olarak Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını nedeniyle dünya üzerindeki neredeyse bütün futbol organizasyonları askıya alınmıştı ancak Tayvan Premier Ligi tüm bu olayların içinde yeniden başladı.
Ülkede şu ana kadar 388 corona virüsü (Covid-19) vakası görülmüş ve 6 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Tayvan, dünyada Tacikistan, Burundi, Nikaragua ve Avrupa'nın devam eden tek ligi olan ve maçların seyircisiz oynandığı Belarus'un ardından meşin yuvarlağın döndüğü 5. ülke oldu.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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