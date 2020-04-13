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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Tayvan Ligi corona virüsüne rağmen başladı

Tayvan Ligi corona virüsüne rağmen başladı

, dünya geneline yayılan (Covid-19) salgınına rağmen başladı. Salgının etkilediği ülkede 388 corona virüsü vakası görülmüş ve 6 kişi de hayatını kaybetmişti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İlk olarak 'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan salgını nedeniyle dünya üzerindeki neredeyse bütün futbol organizasyonları askıya alınmıştı ancak tüm bu olayların içinde yeniden başladı.

Ülkede şu ana kadar 388 corona virüsü (Covid-19) vakası görülmüş ve 6 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Tayvan, dünyada Tacikistan, Burundi, Nikaragua ve Avrupa'nın devam eden tek ligi olan ve maçların seyircisiz oynandığı Belarus'un ardından meşin yuvarlağın döndüğü 5. ülke oldu.

  1. 13.04.2020
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