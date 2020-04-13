Drogba hastanesini corona virüsüyle mücadele için devlete tahsis etti! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Drogba hastanesini corona virüsüyle mücadele için devlete tahsis etti!

Drogba hastanesini corona virüsüyle mücadele için devlete tahsis etti!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu , ülkesinde sahibi olduğu vakfın inşa ettiği hastaneyi corona virüsüyle mücadele kapsamında devletin kullanımına sundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaraylı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Fildişi Sahilli eski yıldız , corona virüsü ile mücadelede örnek bir harekete imzasını attı.

L'Equipe'te yer alan habere göre Drogba, ülkesi 'nde 2016 yılında hayatını kaybeden eski Fildişili futbolcu Laurent-Pokou'nun adına başkent Abidjan'da kurmuş olduğu hastaneyi corona virüsü ile mücadele için devletin kullanımına açtı.

42 yaşındaki eski futbolcuya teşekkür eden Drogba vakfının yöneticisi Mariam Breka, "Vatansever davranışı nedeniyle Drogba'ya minnet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Corona virüsünün dünyada görülmesinden itibaren bir Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'nde şu ana kadar 533 vaka kayıtlara geçti ve 5 kişi salgın sebebiyle hayatını kaybetti.

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  1. 13.04.2020
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