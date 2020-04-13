Drogba hastanesini corona virüsüyle mücadele için devlete tahsis etti!
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Didier Drogba, ülkesinde sahibi olduğu vakfın inşa ettiği hastaneyi corona virüsüyle mücadele kapsamında devletin kullanımına sundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaraylı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Fildişi Sahilli eski yıldız Didier Drogba, corona virüsü ile mücadelede örnek bir harekete imzasını attı.
L'Equipe'te yer alan habere göre Drogba, ülkesi Fildişi Sahili'nde 2016 yılında hayatını kaybeden eski Fildişili futbolcu Laurent-Pokou'nun adına başkent Abidjan'da kurmuş olduğu hastaneyi corona virüsü ile mücadele için devletin kullanımına açtı.
42 yaşındaki eski futbolcuya teşekkür eden Drogba vakfının yöneticisi Mariam Breka, "Vatansever davranışı nedeniyle Drogba'ya minnet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Corona virüsünün dünyada görülmesinden itibaren bir Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'nde şu ana kadar 533 vaka kayıtlara geçti ve 5 kişi salgın sebebiyle hayatını kaybetti.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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