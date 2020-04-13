Corona virüsünde yeni keşif! Mutasyona uğradı ve...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu. Bilim insanları virüs üzerinde çalışmalarına devam ederken, aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun mesai harcanıyor. İngiltere Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları Covid-19 salgını hakkında yeni bir keşif yaptı ve virüsün üç farklı şekilde mutasyona uğradığını keşfetti.
13 Nisan 2020 Pazartesi 10:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, bilim insanları virüsün yapısını üzerinde incelemeler yapıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiltere'deCambridgeÜniversitesi'ndeki bilim insanları yeni tip corona virüsünün genetik geçmişini ortaya çıkarmak için yeni bir araştırma üzerinde çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan araştırmayla birlikte bilim insanları virüsün temel olarak üç farklı şekilde mutasyona uğradığını keşfetti. Virüse ait aralık-mart tarihleri arasındaki örneklerin incelendiği araştırmada, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşan orijinal hali olan Tip A, şu anda en çok ABD'de ve Avustralya'da bulunuyor.
Uzmanlara göre, Çin'de salgın döneminde yaygın olan virüs, ilginç bir şekilde Tip A değildi. Corona virüsü ile ocak ayında mücadeleye başlayan Çin'de salgının zirvede olduğu dönemde, virüsün değişime uğramış hali Tip B dolaşımdaydı.
ABD ÖNLEM ALMADI! Araştırmada ABD'de yaygın olan corona virüsü vakalarının üçte ikisinin virüsün hayvandan insana bulaştığı Tip A olduğu ifade edilirken, incelenen hastaların büyük kısmının NewYork'tan değil, California'dan geldiği vurgulandı.