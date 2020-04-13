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Corona virüsünde yeni keşif! Mutasyona uğradı ve...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu. Bilim insanları virüs üzerinde çalışmalarına devam ederken, aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun mesai harcanıyor. İngiltere Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları Covid-19 salgını hakkında yeni bir keşif yaptı ve virüsün üç farklı şekilde mutasyona uğradığını keşfetti.

13 Nisan 2020 Pazartesi 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





