Avrupa'da 4 ülke corona virüsü önlemlerini gevşetiyor! Okul, mağazalar ve kafeler açılacak...
Çekya, Avusturya, Norveç ve Danimarka, dünyada 116 binin üstünde insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü sınırlamalarını kaldırmaya başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Hans Kluge ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sınırlamaları kaldırmanın zamanı henüz gelmedi" dedi.
DANİMARKA'DA SINIRLAMALAR KALKIYOR
Danimarka Hükümeti, vakaların istikrarlı bir seyir izlemesi nedeniyle 15 Nisan'da okulların ve anaokullarının açılacağını açıkladı. Buna rağmen ülkede birçok sınırlama devam edecek.
NORVEÇ'TE OKULLAR AÇILIYOR
Corona virüsü sürecinde sıkıntılı dönemler yaşayan ülkelerden biri olan Norveç'te okullar açılacak. Bu karar dünyada tepki çekse de Norveç'in önceliği okulların açılması yönünde. 20 Nisan'dan itibaren sınırlamalar aşamalı olarak kaldırılacak, ana okulları açılacak. Bundan bir hafta sonra da ilkokullarda dördüncü sınıfa kadar eğitime yeniden başlanacak. Norveç Başbakanı Erna Solberg "Hedefimiz, yazdan önce tüm okullarda ders başı yapılmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.
ÇEKYA'DA MAĞAZALAR AÇILIYOR
Çekya'da da sınırlamalar kalkıyor. Turizm konusunda etkili ülkeler arasında yer alan Çekya'da, 12 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilmesinden sonra seyahat sınırlamaları getirildi, toplantılar yasaklandı, iş yerleri kapatıldı. 10,7 milyon nüfuslu ülkede 19 Mart'tan itibaren dışarı çıkan herkese maske zorunluluğu getirildi.Ülkede geçen haftadan itibaren bazı sınırlamalar kaldırıldı.Perşembe günü yapı marketler, bisiklet mağazaları ve bisiklet tamir atölyeleri gibi işletmeler yeniden açıldı.
AVUSTURYA'DA KALKINMA PLANLARI
Avusturya'da yarından itibaren birçok işletme start verecek. Küçük dükkanlar, yapı marketler ve bahçe malzemeleri satan mağazalar yeniden açılacak. Ancak yarından itibaren toplu ulaşım araçları ve süpermarketlerde maske zorunlu olacak.1 Mayıs'tan itibaren tüm dükkanlar, alışveriş merkezleri ve kuaförler de hizmet vermeye başlayacak.