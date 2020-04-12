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Müjde! Corona virüsü aşısı bulundu mu? Tarih verildi

Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu virüs, özellikle Avrupa'yı etkisi altına alırken binlerce insanın ölümüne sebep olmuştu. Yaşanan bu olayların ardından tüm dünya alarm verdi ve corona virüsünü (koronavirüsü) yenebilecek aşı için çalışmalarına başladı... Peki, corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman faaliyete geçecek? İşte cevabı ve corona virüsü aşısına dair bilmeni gereken her şey!...

12 Nisan 2020 Pazar 09:41 Güncelleme: 12.04.2020 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





