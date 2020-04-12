Müjde! Corona virüsü aşısı bulundu mu? Tarih verildi
Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu virüs, özellikle Avrupa'yı etkisi altına alırken binlerce insanın ölümüne sebep olmuştu. Yaşanan bu olayların ardından tüm dünya alarm verdi ve corona virüsünü (koronavirüsü) yenebilecek aşı için çalışmalarına başladı... Peki, corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısı ne zaman faaliyete geçecek? İşte cevabı ve corona virüsü aşısına dair bilmeni gereken her şey!...
12 Nisan 2020 Pazar 09:41
Güncelleme: 12.04.2020 09:41
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Çinli bilim insanları yaptıkları araştırmada virüsün insanlar üstünde yıkıcı etkiler bıraktığını ortaya çıkardı. ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geride bıraktı. İtalya'da mafya örgütleri hakkında uyarı geldi. İngiliz bilim insanı aşı için tarih verdi. Öte yandan corona virüse karşı geliştirilen ilaçla ilgili flaş gelişme.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor...
SON RAKAMLAR Corona virüste vaka sayısı 1 milyon 767 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bin 281'e çıktı. Öte yandan 401 bin 873 hasta iyileşti.
FRANSA'DA SON DURUM Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 114 artışla 93 bin 790 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 35 bin 864'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 129 bin 654'e ulaştığını söyledi.
Salomon, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 883'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 120 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1527 artarak 26 bin 391'e çıktığını ifade etti.