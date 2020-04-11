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Yasak sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler
Yasak sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler
İçişleri Bakanlığı kararıyla corona virüsü (Covid19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehir ile Zonguldak'a sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Hafta sonu için uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde, tüm yollar ve meydanlar boş kaldı. İşte o görüntüler...
11 Nisan 2020 Cumartesi 19:03
Güncelleme: 11.04.2020 19:03
İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte sokaklar boş kaldı.
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Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yasağın başlamasıyla birlikte vatandaşların evlerine gitmesiyle birlikte caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Genellikle insanların yoğun olduğu sokakların boş kaldığı görüldü.