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Yasak sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler

İçişleri Bakanlığı kararıyla corona virüsü (Covid19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehir ile Zonguldak'a sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Hafta sonu için uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde, tüm yollar ve meydanlar boş kaldı. İşte o görüntüler...

11 Nisan 2020 Cumartesi 19:03 Güncelleme: 11.04.2020 19:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





