Yasak sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Yasak sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler

İçişleri Bakanlığı kararıyla corona virüsü (Covid19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehir ile Zonguldak'a sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Hafta sonu için uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde, tüm yollar ve meydanlar boş kaldı. İşte o görüntüler...
11 Nisan 2020 Cumartesi 19:03 Güncelleme: 11.04.2020 19:03
Sokağa çıkma yasağı sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler

İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte sokaklar boş kaldı.

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Sokağa çıkma yasağı sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağı sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler

Yasağın başlamasıyla birlikte vatandaşların evlerine gitmesiyle birlikte caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Genellikle insanların yoğun olduğu sokakların boş kaldığı görüldü.


Sokağa çıkma yasağı sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler

Adana

Sokağa çıkma yasağı sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler

Ankara Eskişehir yolu

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