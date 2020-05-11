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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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'de flaş gelişme! Kulüplerden geri adım

Premier Lig'de flaş gelişme! Kulüplerden geri adım

verilen ara sonrası yeniden başlaması planlanan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Premier () , kulüplerin ilk kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonun sonlandırılmasını tartıştığını söyledi. İşte detaylar...

Üst Yöneticisi () , kulüplerin ilk kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonun sonlandırılmasını tartıştığını söyledi.

Masters, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Salgınla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirten Masters, "Bugün ilk kez sezonun sonlandırılmasını tartıştık. Amacımız hala sezonu tamamlamak ancak bütün ihtimalleri konuşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Taraftarların stat etrafında toplanmasını önlemek için maçların tarafsız sahada oynanması yönündeki teklifin kulüplerce reddedildiğini aktaran Masters, "Sanırım herkes mümkün olduğu sürece kendi evinde ve deplasmanda oynamak istiyor." yorumunu yaptı.

Masters, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kulüpleriyle anlaşarak sözleşmelerini sezon sonuna kadar uzatabileceklerini kaydetti.

İngiltere'de salgına yönelik tedbirler kapsamında profesyonel spor müsabakaları 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.

  1. 11.05.2020
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