Premier Lig'de flaş gelişme! Kulüplerden geri adım
Futbola verilen ara sonrası yeniden başlaması planlanan İngiltere Premier Lig ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig Üst Yöneticisi (CEO) Richard Masters, kulüplerin ilk kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonun sonlandırılmasını tartıştığını söyledi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig Üst Yöneticisi (CEO) Richard Masters, kulüplerin ilk kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonun sonlandırılmasını tartıştığını söyledi.
Masters, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
Salgınla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirten Masters, "Bugün ilk kez sezonun sonlandırılmasını tartıştık. Amacımız hala sezonu tamamlamak ancak bütün ihtimalleri konuşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Taraftarların stat etrafında toplanmasını önlemek için maçların tarafsız sahada oynanması yönündeki teklifin kulüplerce reddedildiğini aktaran Masters, "Sanırım herkes mümkün olduğu sürece kendi evinde ve deplasmanda oynamak istiyor." yorumunu yaptı.
Masters, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kulüpleriyle anlaşarak sözleşmelerini sezon sonuna kadar uzatabileceklerini kaydetti.
İngiltere'de salgına yönelik tedbirler kapsamında profesyonel spor müsabakaları 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.
- 11.05.2020
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