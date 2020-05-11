İngiltere'den corona virüsü kararı! "Hiçbir sportif müsabaka..."
İngiltere'de son dakika corona virüsü (koronavirüs) kararı... Ada yetkilileri yaptığı açıklamada, "1 Haziran'dan önceseyircisiz dahi olsa, hiçbir sportif müsabaka yapılmayacak." dedi....
İngiltere'de kapalı kapılar ardında oynansa bile profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'a kadar yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin nasıl kaldırılacağını gösteren 50 sayfalık yol haritasını yayımladı.
Buna göre, spor müsabakalarının yapılması, ancak en erken 1 Haziran'da başlayacak ikinci aşamada mümkün olacak.
Bu konuda metinde, ikinci aşamada, "büyük ölçekli sosyal temas riskinden kaçınılarak TV yayını için kültürel ve sportif etkinliklerin kapalı kapılar ardında yapılmasına izin verileceği" belirtildi.
Ayrıca stadyumlar gibi kalabalık yerlerin tam olarak açılmasının, enfeksiyon sayısındaki düşüşe bağlı olarak daha sonra mümkün olabileceği de vurgulandı.
İngiltere'de 13 Mart'ta liglere ara verilirken, 23 Mart'ta hükümet kısmi karantina kararları kapsamında tüm sosyal etkinlikleri bir sonraki duyuruya kadar yasaklamıştı.
- 11.05.2020
- Güncelleme: 11.05.2020 17:13
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İngiltere'den corona virüsü kararı! "Hiçbir sportif müsabaka..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.