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12 Mayıs 2020, Salı
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’dan tarihi hamle

UEFA’dan tarihi hamle

Koronavırüs sonrası takvimini yeniden düzenlemeyi amaçlayan , tarihi bir hamlede bulunma hazırlığında.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezonu ağustos ayında bitirmeyi planlayan , 20 Ekim'de başlatmayı planladığı yeni sezon öncesinde ön eleme maçlarını iptal etmeyi ya da farklı planlar üzerinden devam edmeyi düşünüyor. Ön eleme maçlarını tek müsabaka usulü oynatmayı düşünen Avrupa futbolunun patronu, nihai kararını 27 Mayıs'ta yapacağı videokonferansta verecek.
  1. 12.5.2020
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