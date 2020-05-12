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Dünya yıldızından Türkiye'ye transfer mesajı! "Neden olmasın?"
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Javier Pastore'nin ismi Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı. Pastore'nin Türkiye'deki temsilcisi Fatih İlek konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Arjantinli yıldızın transfer mesajını açıkladı.
12 Mayıs 2020 Salı 17:18
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Roma'nın dünya yıldızı futbolcusu Javier Pastore'nin Türkiye temsilcisi Fatih İlek, Radyospor'a konuştu.
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Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Pastore'ye ilgisinden bahseden İlek, flaş transfer itirafında bulundu.
FATİH İLEK'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE
"Arjantin'den asla vazgeçemiyorum. Benim 2. vatanım. Oradaki futbolcu ve teknik direktörlerle devamlı görüşüyorum."
"Javier Pastore'nin temsil hakları bende. Pastore'nin Türkiye yetkilisi benim. Ayrıca Çin, Katar ve Arabistan hakları da bende."
"Pastore ile ilgili geçmiş dönemlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisi olmuştu. Günümüz döviz kuruyla bu tarz isimlerin şu anda Türkiye'ye gelmesi zor."