İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler...

Futbolcuların bilgilerinin yer aldığı Transfermarkt sitesi, 2020 yılında en çok aratılan 20 futbolcu sayfasını paylaştı. Türkiye'den birçok isim listede yer aldı. İşte o liste...