İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler...
İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler...
Futbolcuların bilgilerinin yer aldığı Transfermarkt sitesi, 2020 yılında en çok aratılan 20 futbolcu sayfasını paylaştı. Türkiye'den birçok isim listede yer aldı. İşte o liste...
12 Mayıs 2020 Salı 21:28
Güncelleme: 12.05.2020 21:38
ERLING HAALAND (19)
Takımı: Borussia Dortmund
Piyasa değeri: 72 milyon €
GALERİ DEVAM EDİYOR
CRISTIANO RONALDO (35)
Takımı: Juventus
Piyasa değeri: 60 milyon €
LIONEL MESSI (32)
Takımı: Barcelona
Piyasa değeri: 112 milyon €
KYLIAN MBAPPE (21)
Takımı: PSG
Piyasa değeri: 180 mil. €
NEYMAR (28)
Takımı: PSG
Piyasa değeri: 128 milyon €