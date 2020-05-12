İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galeri İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler...

İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler...

Futbolcuların bilgilerinin yer aldığı Transfermarkt sitesi, 2020 yılında en çok aratılan 20 futbolcu sayfasını paylaştı. Türkiye'den birçok isim listede yer aldı. İşte o liste...

12 Mayıs 2020 Salı 21:28 Güncelleme: 12.05.2020 21:38
İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler...

ERLING HAALAND (19)

Takımı: Borussia Dortmund
Piyasa değeri: 72 milyon €

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İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler...

CRISTIANO RONALDO (35)

Takımı: Juventus
Piyasa değeri: 60 milyon €

İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler...

LIONEL MESSI (32)

Takımı: Barcelona
Piyasa değeri: 112 milyon €

İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler...

KYLIAN MBAPPE (21)

Takımı: PSG
Piyasa değeri: 180 mil. €

İşte 2020'de en çok merak edilen 20 oyuncu! Türkiye'den o isimler...

NEYMAR (28)

Takımı: PSG
Piyasa değeri: 128 milyon €

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