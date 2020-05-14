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Arda Turan bombası! Felipe Melo...

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini sona erdirtikten sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Arda Turan'ın geleceği merak ediliyor. Deneyimli futbolcu Galatasaray'a gelmek istemiş ancak yönetimden veto yemişti. Hala üst düzey futbol oynayabileceğini açıklayan Arda Turan, Arjantinli futbolseverlerin hayallerini süslemeye başladı. İşte Süper Lig'den tanıdık isimlerin de olduğu ilk 11...

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





