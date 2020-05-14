Arda Turan bombası! Felipe Melo... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Arda Turan bombası! Felipe Melo...

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini sona erdirtikten sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Arda Turan'ın geleceği merak ediliyor. Deneyimli futbolcu Galatasaray'a gelmek istemiş ancak yönetimden veto yemişti. Hala üst düzey futbol oynayabileceğini açıklayan Arda Turan, Arjantinli futbolseverlerin hayallerini süslemeye başladı. İşte Süper Lig'den tanıdık isimlerin de olduğu ilk 11...
14 Mayıs 2020 Perşembe 19:28
Arda Turan bombası! Felipe Melo...

Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors taraftarı Arda Turan'ı kadrosuna görmek istiyor. TNT Sports'un taraftarın isteğine göre belirlediği ilk 11'de sürpriz isimler de yer aldı.

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Arda Turan bombası! Felipe Melo...

Boca Juinors taraftarının en çok istediği isimler arasında Arda Turan ve Felipe Melo haricinde şu anda Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcunun olması dikkat çekti.

İşte o ilk 11...

Arda Turan bombası! Felipe Melo...

Buffon

Arda Turan bombası! Felipe Melo...

Dani Alves

Arda Turan bombası! Felipe Melo...

Diego Godin

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