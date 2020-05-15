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Çağlar Söyüncü dünya devine! Çılgın rakam

İngiltere Premier Lig'de Leicester City'de forma giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Barcelona'nın transfer listesine girmişti. Bu sezon Premier Lig'de gösterdiği performansla ligin en başarılı futbolcuları arasında gösterilen 23 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli de belirlendi. İşte o rakam...

15 Mayıs 2020 Cuma 23:41 Güncelleme: 15.05.2020 23:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





