Çağlar Söyüncü dünya devine! Çılgın rakam

İngiltere Premier Lig'de Leicester City'de forma giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Barcelona'nın transfer listesine girmişti. Bu sezon Premier Lig'de gösterdiği performansla ligin en başarılı futbolcuları arasında gösterilen 23 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli de belirlendi. İşte o rakam...
15 Mayıs 2020 Cuma 23:41
Güncelleme: 15.05.2020 23:41
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Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takip edilmesini istiyor.
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Adı İspanyol basınında sık sık Barcelona ile anılmaya başlanan Çağlar Söyüncü, Freiburg'da geçirdiği başarılı dönemin ardından Leicester City'e transfer olmuştu.
İspanyol basınının iddiasına göre Çağlar Söyüncü, stoperde Gerard Pique sonrası oluşacak boşluğu doldurması için transfer edilecek.
ÇAĞLAR İÇİN 55 MİLYON EURO
Bu sezon Premier Lig'de BBC okuyucularının katıldığı ankette sezonun 11'ine seçilen ve performansıyla taraftarların sevgisini kazanan Çağlar Söyüncü için biçilen fiyatın 55 milyon euro olduğu iddia edildi.
İspanyol basınındaki haberlere göre, Barcelona dışında Manchester United'ın da kadrosunda görmek istediği Çağlar Söyüncü'nü Leicester City bu dönemde satmaya sıcak bakmıyor.