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Almanya'da futbol yeniden başladı! İşte dikkat çeken corona virüsü tedbir kareleri
Almanya'da futbol yeniden başladı! İşte dikkat çeken corona virüsü tedbir kareleri
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından, ilk başlayan majör lig Almanya Bundesliga oldu. Bundesliga 2'de oynanan karşılaşmalarda alınan virüs tedbirleri ise dikkat çekti.
16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:16
Dünyayı sarsan corona virüsü salgını sonrası neredeyse tüm futbol ligleri durdurulmuştu. Ülkelerden bazıları ligleri kaldığı haliyle tescil ederken, bazıları da sezonu tamamlama kararı aldı.
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Bu ülkelerden biri olan Almanya'da Bundesliga 1 ve 2 heyecanı ise bugün oynanan karşılaşmalarla yeniden yaşanıyor. Karşılaşmalarda alınan tedbirler ise dikkat çekti.
İşte maçlarda alınan corona virüsü tedbirlerinin objektiflere yansıması...