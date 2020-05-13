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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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olsun

Karantina Ligi olsun

. 'tan "" önerisi geldi.

. 'tan "" önerisi geldi. Ligler oynanmazsa ekonomik ve hukuki etkileri yıkıcı bir kaos beklendiğini belirten Özkurt, "Türk futbolu da bu dengeyi kurabilir. Maçlar tek şehirde ve seyircisiz oynanabilir" teklifini getirdi.
  1. 13.5.2020
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