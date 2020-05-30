Tarihe geçen maç! Taraftarlardan sosyal mesafeli destek
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen birçok futbol liginde heyecan yeniden başladı. Hemen hemen tüm liglerde maçların seyircisiz oynanacağı açıklanırken, Avrupa'da seyircili ilk karşılaşma Macaristan'da oynandı. Macaristan 1. Ligi'ndeki Kaposvar-Zalaegerszeg maçına az sayıda taraftar alındı. İşte detaylar...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:50
Güncelleme: 30.05.2020 20:02
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Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen birçok ligde heyecan yeniden başlarken, Avrupa'daki ilk seyircili maç dün gece Macaristan'da oynandı.
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Skorer'in derlediği habere göre, Macaristan 1. Ligi'ndeki Kaposvar-Zalaegerszeg karşılaşmasını taraftarlar stadyumda takip etti.
Hükümetin yayınladığı genelge uyarınca taraftarlar tribünde sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturdular.
Mücadele, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izlenen ilk maç olarak tarihe geçerken, tribünlerde iki taraftar arası üç koltuk boşluk bırakıldı. İlgi çeken karşılaşmada ev sahibi ekip taraftarının varlığına rağmen istediğini alamadı.
Kaposvar takımı, tribündeki 500 biletli taraftarının desteğini arkasına almasına karşın, Zalaegerszeg'e 6-0 mağlup olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.
Macar hükümetinin yayınladığı genelgede üç koltuk arayla oturulmasına yönelik talimat, konuk takım taraftarlarının bulunduğu bölümün koltuksuz olması nedeniyle uygulanamadı. Zalaegerszeg taraftarı karşılaşmayı ayakta takip etti.