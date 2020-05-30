Messi ve Ronaldo'yu geçti! İşte en çok kazanan sporcu
Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu... Forbes dergisinin hazırladığı rapora göre bu yıl bir ilk gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl zirvede yer alan Messi, 3. sıraya gerilirken Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise 2. sırada yer buldu. İşte dünyanın en çok kazanan sporcusu...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:48
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Forbes dergisi, son bir yıl hesaba katılarak yapılan araştırma sonucu dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı.
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Zirvede yer alan isim, futbolun iki önemli yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geçti...
İsviçreli tenisçi Roger Federer, 106,3 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda dünyanın en fazla kazanan sporcusu oldu. Kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi, Forbes dergisinin hazırladığı listede ilk sırada yer aldı.
Federer, son bir yıldaki 106,3 milyon dolarlık kazancıyla, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında yapılan kesintilerin de etkisiyle, listenin zirvesine yerleşen ilk tenisçi oldu.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 105 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 104 milyon dolarla üçüncülüğü elde etti.