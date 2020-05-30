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Messi ve Ronaldo'yu geçti! İşte en çok kazanan sporcu

Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu... Forbes dergisinin hazırladığı rapora göre bu yıl bir ilk gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl zirvede yer alan Messi, 3. sıraya gerilirken Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise 2. sırada yer buldu. İşte dünyanın en çok kazanan sporcusu...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





