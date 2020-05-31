TFF'nin kararı sonrası flaş öneri: Rezerv lig

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 12 Haziran'da ligleri yeniden başlatma kararı almıştı. Bununla beraber, corona virüsü (koronavirüs) önlem paketi, rezerv lig tartışmaları ve gelecek sezon taraftarların stadyumlarda maç izleyip izleyemeyeceğine dair önemli konular da gündeme gelmişti. Sabah Gazetesi köşe yazarı Bülent Timurlenk, bu konuları masaya yatırdı. İşte Timurlenk'in konu ile ilgili yazdığı o yazı...
31 Mayıs 2020 Pazar 09:40
Güncelleme: 31.05.2020 10:06
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Rezerv lig projesi yıllardır gündemde, TFF de bu sezon için kesin adım atacağını açıkladı ve genç oyuncuların yetişmesine büyük katkı verecek organizasyona itirazlar yükseldi.
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Alt liglerde, Süper Lig takımlarının B kadrolarının rekabeti bozacağını savunup, 'Federasyona dava açarız' diyen başkan bile çıktı.
İspanya örneği sanırım bize yol gösterebilir. İspanya'nın Süper Lig'inin bir altında dönem dönem B takımları yarıştı ama bu sezon baktığımızda ülkenin en üst iki liginden 40 takımın sadece 19'unun bölgesel 2. ligde mücadele ettiğini görüyoruz.
Barça B, Real Madrid B dönem dönem birinci lige çıktılar. Kuralı herkes biliyor, A takımın olduğu lige yükselemezsin. Ancak bir gerçek de var, Barça ve Madrid'in B takımları birinci ligde tutunamadılar.
Elbette her takım kazanmak için sahaya çıkıyor ama burada hedef ağırlıklı olarak gençlerin oynadığı 11'lerde sakatlıktan dönmüş A takımı oyuncularına da hazırlanma fırsatı yaratmak.