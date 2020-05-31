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Jose Antonio Reyes'in ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı
Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinin formasını giyen yıldız futbolcu Jose Antonio Ryes, geçirdiği trafik kazası ile spor dünyasını yasa boğmuştu. Yıldız futbolcunun ölümünün ardından geçen 1 yılın ardından şok bir rapor ortaya çıktı. İşte Jose Antonio Reyes'in ölümüne sebep olan kaza ile ilgili son gelişmeler...
31 Mayıs 2020 Pazar 19:00
Güncelleme: 31.05.2020 19:00
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Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinin formasını giyen İspanyol yıldız Jose Antonio Reyes, geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti.
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Futbol dünyasını yasa boğan ölümün üzerinden geçen 1 yıl sonrasında kazanın raporu ortaya çıktı.
Raporda daha önce açıklanın aksine kimsenin bilmediği bir detaya da yer verildi.
HIZ LİMİTİNİ AŞTI
Korkunç trafik kazası 1 Haziran 2019'da Sevilla - Utrera arasındaki A-376 otoyolunda meydana geldi.
Jose Antonio Reyes yönetimindeki araç maksimum 120 kilometre izni olan yolda 187 kilometre hızla giderken kaza yaptı.