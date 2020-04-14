Start haziranda - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Start haziranda

Start haziranda

Start haziranda

Ada’da topun yeniden santraya konulacağı tarih netleşti. Lig 6 Haziran’da yeniden start alacak. Kalan 9 karşılaşma 6 hafta içinde tamamlanacak.

Dünyayı etkisi altına alan ve spor organizasyonlarını da durduran koronavirüs sebebiyle liglerin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. önceki gün Serie A'nın Mayıs ayında yeniden oynanabileceğini vurgularken, kulüpleri de tarihi büyük oranda netleştirdi. Lig yönetimi, kulüp sahipleri, teknik adamlar ve futbolcuların ortak görüşü topun yeniden 6 Haziran'da santraya konması şeklinde oldu. Kalan 9 karşılaşma hızlandırılmış bir şekilde oynanacak. Premier Lig 6 hafta içinde bitirilecek.

DE BRUYNE ENDİŞELİ

'nin yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne liglerin bir an önce başlamasını isteyenlerin yanlış düşündüğünü söyledi. Belçikalı futbolcu "Eğer maçlar oynanmaya hızlı bir şekilde başlarsa çok fazla sakatlık olabilir. Normalde yaklaşık 1 ayda futbolcular hazır olabilir. Başlayamamasının büyük paraları kaybettireceğini biliyorum ama sağlıktan daha da önemli değil. Çok zor durum" ifadelerini kullandı. Birçok otorite uzun aranın ardından sakatlık riskinden bahsediyor.

  1. 14.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Start haziranda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA