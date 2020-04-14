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14 Nisan 2020, Salı
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'tan futbolcularına ilginç ceza!

Jürgen Klopp'tan futbolcularına ilginç ceza!

lideri , corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada antrenmanlarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirirken, uygulamaya geç giren sporculara para cezası verileceğini açıkladı. Alman teknik adam, kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında, "Buraya saatinde gelmek önemli çünkü bir para cezamız var" ifadesini kullandı.

ekibi 'un teknik direktörü Jurgen Klopp, video konferans uygulaması Zoom'daki antrenmanlara geç kalan futbolculara para cezası verileceğini belirtti.

Klopp, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının futbol için farklı deneyim olduğunu ifade etti.

Online antrenmanlardan zevk aldığını dile getiren Alman teknik adam, "Bu kadar seveceğimi tahmin etmezdim. Futbolcuları gördüğüm anda çalışma ne kadar sürerse, bir saat, iki saat her şey değişiyor." yorumunu yaptı.

Zoom'da saat 10'da çalışmalara başladıklarını dile getiren Liverpool'un teknik direktörü, "Buraya saatinde gelmek önemli çünkü bir para cezamız var. Zoom oturumuna çok geç gelenler para ödemek zorunda. Bu duruma 2020 yılında yakalanmamızın en iyi yanı, böyle teknik imkanlara sahip olmamız." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 14.04.2020
  2. Güncelleme: 14.04.2020 19:06
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