Riise ve kızı hastanede
Bir dönem Liverpool, Roma gibi dev ekiplerde forma giyen eski futbolcu John Arne Riise, kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi.
Norveçli eski sol bek, kızı Ariana ile birlikte evine dönerken kaza yaptı. Haberlere göre Riise'nin de kızının da sağlık durumunun iyi olduğu, aracın ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
- 9.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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