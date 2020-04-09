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09 Nisan 2020, Perşembe
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Riise ve kızı hastanede

Riise ve kızı hastanede

Bir dönem , Roma gibi dev ekiplerde forma giyen eski futbolcu John Arne Riise, kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi.

Norveçli eski sol bek, kızı Ariana ile birlikte evine dönerken yaptı. Haberlere göre Riise'nin de kızının da sağlık durumunun iyi olduğu, aracın ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

  1. 9.4.2020
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