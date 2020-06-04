Son dakika: Ünlü golcü Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Dünyaca ünlü yıldıza 6 ay hapis cezası

Son dakika: Ünlü golcü 'ya 6 ay hapis cezası!

Son dakika: Ünlü golcü Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası!

Son dakika haberine göre, 'in dünyaca ünlü yıldızı 6 ay hapis cezası aldı. ve vatandaşlıkları bulunan futbolcu vergi kaçırma gerekçesiyle suçlu bulundu.

'nın takımında forma giyen, ve İspanya vatandaşlıkları bulunan futbolcu , vergi kaçırma suçlamasıyla 6 ay hapis cezası aldı.

İspanya Maliyesi tarafından, 2014 yılında Atletico Madrid'den 'nin kulübüne olduğu dönemde, reklam gelirleriyle bağlantılı vergilerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Costa, suçlu bulundu.

Mahkeme, 1,1 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Costa'ya 6 ay hapis cezası verirken, futbolcunun mahkumiyetinin günlük 100 avrodan 12 ayda toplam 36 bin avro olarak para cezasına çevrildiği bildirildi.

Costa, söz konusu suçlamaların ardından bir kaç ay önce 1 milyon 142 bin 888 avroluk vergi borcunu ödemişti.

Mahkemeye gelen ve Kovid-19'dan dolayı maske taktığı görülen Costa, duruşmaya katılıp, hakkındaki kararı öğrendikten sonra mahkemeden ayrıldı.

İspanyol basını, Costa'nın, Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olduğu dönemde ikametini Madrid'den aldırdığı ve dolayısıyla İspanya'da vergi yükümlülüğü olmadığı yönünde savunma yaptığını yazdı.

Ancak mahkeme, söz konusu reklam anlaşması sırasındaki 6 aylık dönemde Costa'nın ikametinin Madrid'de olmasından dolayı vergisini İspanya'ya ödemek zorunda olduğuna kanaat getirdiği açıklandı.

İspanya formasını da giyen 31 yaşındaki Costa, son üç sezondur Atletico Madrid'de oynuyor.

İspanya'da bu zamana kadar , , , , , , Javier Mascherano, Marcelo, İker Casillas gibi çok sayıda futbolcu vergi usulsüzlüğü suçlamasıyla ceza aldı.

  1. 04.06.2020
  2. Güncelleme: 04.06.2020 13:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Ünlü golcü Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA