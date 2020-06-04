Son dakika: Ünlü golcü Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası!
Son dakika haberine göre, Atletico Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Diego Costa 6 ay hapis cezası aldı. İspanya ve Brezilya vatandaşlıkları bulunan futbolcu vergi kaçırma gerekçesiyle Madrid Mahkemesince suçlu bulundu.
İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen, Brezilya ve İspanya vatandaşlıkları bulunan futbolcu Diego Costa, vergi kaçırma suçlamasıyla 6 ay hapis cezası aldı.
İspanya Maliyesi tarafından, 2014 yılında Atletico Madrid'den İngiltere'nin Chelsea kulübüne transfer olduğu dönemde, reklam gelirleriyle bağlantılı vergilerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Costa, Madrid Mahkemesince suçlu bulundu.
Mahkeme, 1,1 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Costa'ya 6 ay hapis cezası verirken, futbolcunun mahkumiyetinin günlük 100 avrodan 12 ayda toplam 36 bin avro olarak para cezasına çevrildiği bildirildi.
Costa, söz konusu suçlamaların ardından bir kaç ay önce 1 milyon 142 bin 888 avroluk vergi borcunu ödemişti.
Mahkemeye gelen ve Kovid-19'dan dolayı maske taktığı görülen Costa, duruşmaya katılıp, hakkındaki kararı öğrendikten sonra mahkemeden ayrıldı.
İspanyol basını, Costa'nın, Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olduğu dönemde ikametini Madrid'den aldırdığı ve dolayısıyla İspanya'da vergi yükümlülüğü olmadığı yönünde savunma yaptığını yazdı.
Ancak mahkeme, söz konusu reklam anlaşması sırasındaki 6 aylık dönemde Costa'nın ikametinin Madrid'de olmasından dolayı vergisini İspanya'ya ödemek zorunda olduğuna kanaat getirdiği açıklandı.
İspanya Milli Takımı formasını da giyen 31 yaşındaki Costa, son üç sezondur Atletico Madrid'de oynuyor.
İspanya'da bu zamana kadar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Radamel Falcao, James Rodriguez, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Marcelo, İker Casillas gibi çok sayıda futbolcu vergi usulsüzlüğü suçlamasıyla ceza aldı.
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 13:46
- Son dakika: Ünlü golcü Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası!
- Futbolla sokak aralarında tanışan Özlem Önder antrenör oldu
- Kayserispor'dan tesisler için flaş karar! Kır düğünü yapacaklar
- Resmi açıklama geldi! Galatasaray'ın Florinel Coman transferi suya düştü
- UEFA'nın Trabzonspor kararına ilişkin önemli açıklama! "Ceza kesinleşmiş değil"
- Ayrılığı canlı yayında açıklandı! "Sezon bitmeden gidebilir!"
- Kayserisporlu Miguel Lopes makyaj yaptı! İşte o anlar
- Galatasaray'da hangi isimler takımdan ayrılacak?
- Maxim ve Kayode takımda kalacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı
- Mehmet Emin Uluç: Pandemi süreci Kruse'nin tedavi sürecini sekteye uğrattı
- Fenerbahçe'ye ikinci Muriqi! İlk teklif 4 milyon Euro
- Beşiktaş ve Fiorentina 1. Lig'in yıldızına talip oldu! Transfer bedeli...
- Patlama yapabilecek isimler açıklandı! Abdülkadir Ömür listede
- Corona virüsünde (koronavirüs) bir ilk yaşandı! Bu tarih kayıtlara geçti
- Fenerbahçe'den ikinci imza! Santrfor transferinde mutlu son
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Ünlü golcü Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.