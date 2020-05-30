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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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'dan flaş karar! Geri ödeyecek

Barcelona'dan flaş karar! Geri ödeyecek

, corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen maçlar için önceden bilet almış olan taraftarlarına mail yoluyla ulaşarak, ücretlerin iade edileceğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Katalan devi flaş bir karar aldı. Bilindiği gibi corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin başında gelen 'da uzun bir süredir maçlar oynanamıyordu.

Sağlık yetkililerinin aldığı karar gereği birçok müsabaka ertelenmiş ya da iptal edilmişti.

Barcelona, ertelenen maçlar için bilet alan taraftarları için bir süredir çözüm arıyordu. Katalan ekibi, bu karşılaşmalara bilet alan taraftarlarına özel bir mail yollayarak ücret iadesi yapacaklarını duyurdu.


LA LIGA İÇİN 11 HAZİRAN BEKLENİYOR

Bu arada 'nın yeniden başlatılması için hazırlıklar devam ediyor. Lig Başkanı Javier Tebas son olarak yaptığı açıklamada, müsabakaların 11 Haziran'da yeniden oynatılmasını planladıklarını söylemişti. Ligin yeniden başlaması durumunda maçlar seyircisiz oynanacak.

  1. 30.05.2020
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