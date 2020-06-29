Getafe-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 32. haftasında evinde 'ı ağırlıyor. Avrupa kupaları hedefi buluna iki takım bu akşam mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Getafe-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında , 'ı konuk ediyor. Bu maç öncesinde Getafe 49 puanla 6, Real Sociedad ise 47 puanla 7. sırada yer alıyor. Getafe'de Djene Dakonam cezalı. Oghenekaro Etebo ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Real Sociedad takıında ise cezalı olan Asier Illarramendi ile Diego Llorente, Ander Guevara, Luca Sangalli ve Ander Barrenetxea bu maçta görev alamayacak. Salgın sonrasında lige istediği dönüşü yapamayan iki takımın çıktığı son 4 maçta galibiyeti bulunmuyor.

GETAFE-REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe-Real Sociedad maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 29.06.2020
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