Getafe-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Getafe evinde Real Sociedad'ı ağırlıyor. Avrupa kupaları hedefi buluna iki takım bu akşam mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Getafe-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 32. haftasında Getafe, Real Sociedad'ı konuk ediyor. Bu maç öncesinde Getafe 49 puanla 6, Real Sociedad ise 47 puanla 7. sırada yer alıyor. Getafe'de Djene Dakonam cezalı. Oghenekaro Etebo ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Real Sociedad takıında ise cezalı olan Asier Illarramendi ile Diego Llorente, Ander Guevara, Luca Sangalli ve Ander Barrenetxea bu maçta görev alamayacak. Salgın sonrasında lige istediği dönüşü yapamayan iki takımın çıktığı son 4 maçta galibiyeti bulunmuyor.
GETAFE-REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Getafe-Real Sociedad maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 29.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Getafe-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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