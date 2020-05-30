FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic fuhuş partisinde yakalandı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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kokartlı hakem fuhuş partisinde yakalandı!

FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic fuhuş partisinde yakalandı!

Bu sezon 'nde 'ın ile deplasmanda karşı karşıya geldi maçı yöneten kokartlı hakem , 'te fuhuş ve operasyonunda yakalandı. Polis baskın sırasında yüksek gramajda uyuşturucu ele geçirirken, Vincic gözaltına alındı.

'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye ihbar üzerine baskın yapıldı.

Hırvatistan yerel gazetesi 24Sata'nın haberine göre, polis baskın sırasında kokartlı hakem 'in de aralarında bulunduğu 26 erkek ile 9 kadını gözaltına altına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Sırp manken ve reality yıldızı Tijana Ajfon'un da olduğu öğrenildi. Ajfon'un partiyi organize ettiği ve fuhuş zincirine liderlik ettiği belirtiliyor.

40 yaşındaki Vincic'in suça doğrudan dahil olup olmadığının henüz kesinleşmediği, ancak Ajfon ile Hırvatistan sınırını geçmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Ayrıca, evin içerisinde de çok yasa dışı silah ve yüksek gramajda kokain ele geçirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ YÖNETTİ
Vincic, bu sezon 'nde - mücadelesini yönetmişti. Sloven hakem 'nin de 2018 yılında ile oynadığı karşılaşmada düdük çalmıştı.

Vincic ayrıca - Genk, Leverkusen - Porto gibi önemli maçlarda da görev aldı. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçta 4. hakem olarak görev alan Vincic, EURO 2012'de de Damir Skomina'nın asistanlığını yapmıştı.


  1. 30.05.2020
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