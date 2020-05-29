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29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Avrupa’dan Futbol Seyirci için izin çıktı!

'da futbol karşılaşmalarına az sayıda seyirci izni

Rusya'da futbol karşılaşmalarına az sayıda seyirci izni

'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle 'da da liglere ara verilmişti. 'da başlaması planlanan Rusya 'de maçlara az sayıda seyirci alınacağı belirtildi.

'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlara az sayıda seyirci alınacağı belirtildi.

Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin, ülke basınına yaptığı açıklamada, 'daki seyircisiz maçlara değinerek, "Atmosfer oldukça ilginçti ve yeterli heyecan yoktu. Seyircisiz maçlar alıştığımız gibi görünmüyor. Ligin az sayıda da olsa seyircili olarak devam etmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Rus basınında yer alan haberlerde ise maçlara stat kapasitesinin yüzde 10'u oranında seyirci alınmasına izin verildiği ifade edildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Rusya 'in 'da başlayacağı açıklanmıştı.

  1. 29.05.2020
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