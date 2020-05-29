Polonya'da seyircili maçlar 19 Haziran'da başlıyor
Corona virüsü sonrası liglerin bugün başladığı Polonya Ligi'nde maçların seyircili oynanacağı açıklandı. Kararı duyuran Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Seyircilerin statlara dönüş tarihi olarak 19 Haziran'ı belirledik. Bu tarihten itibaren statlara kapasitelerinin yüzde 25'i oranında seyirci girebilecek" dedi.
Polonya futbol liglerinde karşılaşmalara, 19 Haziran'dan itibaren stat kapasitelerinin yüzde 25'i oranında seyirci alınacak.
Başbakan Mateusz Morawiecki, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Futbola dönmeyi başaracak adımları attığımız için mutluyum. Futbol maçlarının yeniden başlaması, bizim için yeni normale dönüş anlamına geliyor. Seyircilerin statlara dönüş tarihi olarak 19 Haziran'ı belirledik. Bu tarihten itibaren statlara kapasitelerinin yüzde 25'i oranında seyirci girebilecek." ifadelerini kullandı.
SADECE EV SAHİBİ TARAFTARLAR ALINACAK
Toplantıda konuşan Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek ise kararın 1, 2 ve 3. lig maçlarında geçerli olacağını belirterek, statlara sadece ev sahibi takım taraftarlarının alınacağını, biletlerin de internet üzerinden satılacağını duyurdu.
Polonya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan ligler, bugünden itibaren yeniden başladı.
- 29.05.2020
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Polonya'da seyircili maçlar 19 Haziran'da başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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