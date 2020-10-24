Haberler Avrupa’dan Futbol VV Venlo 0-13 Ajax | MAÇ SONUCU

0-13 Ajax | MAÇ SONUCU

Eredevise 6. hafta maçında sahasında Ajax'ı konuk etti. Deplasman ekibi Ajax rakibini sahadan sildiği karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 15'e yükselten ekibi maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Darmadağın olan VV Venlo ise 5 puanda kaldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 19:20 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 19:53
VV Venlo 0-13 Ajax | MAÇ SONUCU

Ligi'nde Ajax deplasmanda 'yu paramparça etti. Covebo Stadyumu'unda oynanan 6. hafta müsabakasında rakibinin kalesini gol bombardımanına tutan Ajax, mücadeleden galibiyetle ayrıldı. ekibine 3 puanı getiren golleri Ekkelenkamp (2), Traore (5), Huntelaar (2) Martinez, Antony, Blind ve Tadic kaydetti.

Ajax, bu skorla birlikte puanını 15 yaptı ve liderliğe yükseldi. Venlo ise 5 puanda kaldı.

VENLO 52'DE KIZARDI!
Ev sahibi ekip VV Venlo'da Christiaan Kum 52. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

TARİHİ SKOR!
Ajax, 13-0'lık VV Venlo galibiyetiyle 'nde bir maçta 13 gol birden atan ilk takım oldu.

BİZE ULAŞIN