VV Venlo 0-13 Ajax | MAÇ SONUCU

Hollanda Ligi'nde Ajax deplasmanda VV Venlo'yu paramparça etti. Covebo Stadyumu'unda oynanan 6. hafta müsabakasında rakibinin kalesini gol bombardımanına tutan Ajax, mücadeleden 13-0 galibiyetle ayrıldı. Amsterdam ekibine 3 puanı getiren golleri Ekkelenkamp (2), Traore (5), Huntelaar (2) Martinez, Antony, Blind ve Tadic kaydetti.



Ajax, bu skorla birlikte puanını 15 yaptı ve liderliğe yükseldi. Venlo ise 5 puanda kaldı.

VENLO 52'DE KIZARDI!

Ev sahibi ekip VV Venlo'da Christiaan Kum 52. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

TARİHİ SKOR!

Ajax, 13-0'lık VV Venlo galibiyetiyle Hollanda Ligi'nde bir maçta 13 gol birden atan ilk takım oldu.