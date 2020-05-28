Macaristan 1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni
Corona virüsü nedeniyle ertelenen Macaristan Ligi'nde alınan kararla maçlar geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. 23 Mayıs'ta başlayan maçlara seyircilerin girişine de izin verilecek. Önlemler kapsamında, seyircilerin aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.
Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında seyirci girişine de izin verilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, açık alanda düzenlenen müsabakalarda organizatörlerin gerekli önlemleri alması durumunda seyircilerin girişine müsaade edilecek.
SEYİRCİLERİN ARASINDA MESAFE OLACAK
Önlemler kapsamında, seyircilerin aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 23 Mayıs'ta tekrar başlamıştı.
- 28.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Macaristan 1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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