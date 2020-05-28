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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Avrupa’dan Futbol Resmen açıklandı! Maçlarda seyirci girişine izin çıktı

1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni

Macaristan 1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Ligi'nde alınan kararla maçlar geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. 'ta başlayan maçlara seyircilerin girişine de izin verilecek. Önlemler kapsamında, seyircilerin aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.

'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Ligi maçlarında seyirci girişine de izin verilecek.

'de yayımlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, açık alanda düzenlenen müsabakalarda organizatörlerin gerekli önlemleri alması durumunda seyircilerin girişine müsaade edilecek.

SEYİRCİLERİN ARASINDA MESAFE OLACAK

Önlemler kapsamında, seyircilerin aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 14 Mart'ta askıya alınan Macaristan 1. Futbol Ligi'nde sezon 'ta tekrar başlamıştı.



  1. 28.05.2020
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