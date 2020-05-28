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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Avrupa’dan Futbol Corona tedbirlerine uymayan kulübe tarihi ceza!

virüsü tedbirlerine uymayan 'e tarihi ceza

Corona virüsü tedbirlerine uymayan LASK Linz'e tarihi ceza

kulübü 'in, sağlık protokolünde belirtilen mesafe kurallarına aykırı şekilde tam kadro antrenman yaptığı ortaya çıkmıştı. Avusturya kulübüne  12 puan silme + 75 bin euro para cezası aldı. LASK Linz, 2. sıradaki 'un 6 puan önünde yer alıyordu. (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

igi'nden , 2 Haziran'da başlatılacak olan lige hazırlanırken sağlık protokolünü hiçe saymıştı. Sosyal mesafe kurallarına uymayıp, küçük gruplar yerine takım halinde çalışan takımın görüntüleri ortaya çıkmış, diğer takımlar ise bu gelişme sonrası yoğun eleştirilerde bulunmuşlardı.

11 kulüp, Linz'in illegal antrenmanlarının haksız rekabet oluşturacağını savunarak bu davranışını kınamıştı.

TARİHİ CEZA

virüsüne karşı alınan önlemleri çiğneyerek toplu antrenmanlara başladığı ortaya çıkan Avusturya kulübü LASK Linz, tarihi bir ceza aldı.

Avusturya kulübü LASK Linz, sağlık protokolünde belirtilen mesafe kurallarına aykırı şekilde tam kadro antrenman yaptığı için 12 puan silme + 75 bin euro para cezası aldı.


LİDERLİK ELDEN GİTTİ

Avusturya Bundesliga'da 54 puanla lider bulunan LASK Linz bu kararın ardından 6 puan önünde bulunduğu 'un tam 6 puan gerisine düşerek 2'inci sıraya gerileyecek.

  1. 28.05.2020
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