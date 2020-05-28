Avusturya kulübü LASK Linz'in, sağlık protokolünde belirtilen mesafe kurallarına aykırı şekilde tam kadro antrenman yaptığı ortaya çıkmıştı. Avusturya kulübüne 12 puan silme + 75 bin euro para cezası aldı. LASK Linz, 2. sıradaki Salzburg'un 6 puan önünde yer alıyordu. (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Avusturya igi'nden LASK Linz, 2 Haziran'da başlatılacak olan lige hazırlanırken sağlık protokolünü hiçe saymıştı. Sosyal mesafe kurallarına uymayıp, küçük gruplar yerine takım halinde çalışan takımın görüntüleri ortaya çıkmış, diğer takımlar ise bu gelişme sonrası yoğun eleştirilerde bulunmuşlardı.
11 kulüp, Linz'in illegal antrenmanlarının haksız rekabet oluşturacağını savunarak bu davranışını kınamıştı.
TARİHİ CEZA
Corona virüsüne karşı alınan önlemleri çiğneyerek toplu antrenmanlara başladığı ortaya çıkan Avusturya kulübü LASK Linz, tarihi bir ceza aldı.
Avusturya kulübü LASK Linz, sağlık protokolünde belirtilen mesafe kurallarına aykırı şekilde tam kadro antrenman yaptığı için 12 puan silme + 75 bin euro para cezası aldı.
LİDERLİK ELDEN GİTTİ
Avusturya Bundesliga'da 54 puanla lider bulunan LASK Linz bu kararın ardından 6 puan önünde bulunduğu Salzburg'un tam 6 puan gerisine düşerek 2'inci sıraya gerileyecek.
- 28.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü tedbirlerine uymayan LASK Linz'e tarihi ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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