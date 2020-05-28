Yunanistan'da flaş talep: Seyircili oynamak istiyorlar - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Avrupa’dan Futbol Komşu'da flaş talep! "Maçlar seyircili oynansın"

'da flaş talep: Seyircili oynamak istiyorlar

Yunanistan'da flaş talep: Seyircili oynamak istiyorlar

Corona virüsü nedeniyle 'da da liglere ara verilmişti. Yeniden başlayacak olan ligle ilgili flaş bir talep geldi. kulübü yüzde 20'lik doluluk oranıyla maçların seyircili oynanması talebinde bulundu.  Yunanistan hükümetinin de bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi. (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle 'da da ligler ertlenmişti.

4-22 Mart tarihleri arasında oynanaması gereken Play-off ve Play-out süresiz olarak ertelendiği duyurulmuştu.

Yeniden başlayacak olan liglerle ilgili flaş bir talep geldi.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANSIN TALEBİ

kulübü maçların yüzde 20'lik doluluk oranıyla oynanması talebinde bulundu.

Yunanistan basınından Gazzetta'nın haberine göre; hükümetin de bu karara sıcak baktığı iddia edildi.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 20:08
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