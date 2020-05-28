Yunanistan'da flaş talep: Seyircili oynamak istiyorlar

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle Yunanistan'da da ligler ertlenmişti.

4-22 Mart tarihleri arasında oynanaması gereken Play-off ve Play-out süresiz olarak ertelendiği duyurulmuştu.

Yeniden başlayacak olan liglerle ilgili flaş bir talep geldi.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANSIN TALEBİ

OFI kulübü maçların yüzde 20'lik doluluk oranıyla oynanması talebinde bulundu.

Yunanistan basınından Gazzetta'nın haberine göre; hükümetin de bu karara sıcak baktığı iddia edildi.