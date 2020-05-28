Yunanistan'da flaş talep: Seyircili oynamak istiyorlar
Corona virüsü nedeniyle Yunanistan'da da liglere ara verilmişti. Yeniden başlayacak olan ligle ilgili flaş bir talep geldi. OFI kulübü yüzde 20'lik doluluk oranıyla maçların seyircili oynanması talebinde bulundu. Yunanistan hükümetinin de bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi. (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle Yunanistan'da da ligler ertlenmişti.
4-22 Mart tarihleri arasında oynanaması gereken Play-off ve Play-out süresiz olarak ertelendiği duyurulmuştu.
Yeniden başlayacak olan liglerle ilgili flaş bir talep geldi.
MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANSIN TALEBİ
OFI kulübü maçların yüzde 20'lik doluluk oranıyla oynanması talebinde bulundu.
Yunanistan basınından Gazzetta'nın haberine göre; hükümetin de bu karara sıcak baktığı iddia edildi.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 20:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yunanistan'da flaş talep: Seyircili oynamak istiyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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