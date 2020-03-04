Eintrach Frankfurt 2-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Almanya Bundesliga Eintrach Frankfurt 2 golle yarı finalde!

2-0 | MAÇ SONUCU

Eintrach Frankfurt 2-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

kupası maçında sahasında 'i konuk etti. 'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Eintrach Frankfurt'a galibiyeti getiren goller (pen.) ve 'dan geldi. Bu sonuçla Adi Hütter'in öğrencileri adını yarı finale yazdırdı.

DFB Kupası çeyrek finalinde ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Eintracht, 2-0'lık skorla kazandı.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan ve 60. dakikada kaydetti.

ÖMER TOPRAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Werder Bremen'de , maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. ise yedek bekledi.

Eintracht Frankfurt, bu sonuçla birlikte adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

  1. 05.03.2020
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