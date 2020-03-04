Eintrach Frankfurt 2-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU
Almanya kupası çeyrek final maçında Eintrach Frankfurt sahasında Werder Bremen'i konuk etti. Commerzbank Arena'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Eintrach Frankfurt'a galibiyeti getiren goller Andre Silva (pen.) ve Daichi Kamada'dan geldi. Bu sonuçla Adi Hütter'in öğrencileri adını yarı finale yazdırdı.
Almanya DFB Kupası çeyrek finalinde Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Commerzbank Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Eintracht, 2-0'lık skorla kazandı.
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Andre Silva ve 60. dakikada Daichi Kamada kaydetti.
ÖMER TOPRAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Werder Bremen'de Ömer Toprak, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Nuri Şahin ise yedek bekledi.
Eintracht Frankfurt, bu sonuçla birlikte adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.
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