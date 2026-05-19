CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Önder Özen ile prensipte anlaştı!

Beşiktaş, Önder Özen ile prensipte anlaştı!

Beşiktaş, sportif direktörlük görevine getirmek üzere Önder Özen ile prensipte anlaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 17:46 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 17:55
Beşiktaş, Önder Özen ile prensipte anlaştı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in ayrılıklarının ardından gözlerin çevrildiği Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni dönemin yol haritası netleşti. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun, futbol şubesini emanet etmek için bir süredir görüşmeler yürüttüğü deneyimli spor adamı Önder Özen ile sportif direktörlük görevi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüpte daha önce 2013-2014 sezonunda futbol direktörlüğü görevini üstlenen ve camiayı yakından tanıyan Önder Özen, yeni sezonda futbol yapılanmasının en yetkili ismi olacak. Scouting organizasyonu, altyapı ile A takım arasındaki entegrasyon süreci ve kadro planlaması doğrudan Özen'in yönetiminde ilerleyecek.

Süper Lig'de tescil gelişmesi!
G.Saray'a bedava dünya yıldızı!
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
AK Parti’den MKYK sonrası kritik mesaj: Terörsüz Türkiye devlet politikası
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet!
F.Bahçe Beko ile EuroLeague anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Rakibe gereken saygıyı..." "Rakibe gereken saygıyı..." 18:50
Alcaraz Wimbledon'dan çekildi! Alcaraz Wimbledon'dan çekildi! 18:19
Süper Lig'de tescil gelişmesi! Süper Lig'de tescil gelişmesi! 18:09
F.Bahçe Beko ile EuroLeague anlaştı! F.Bahçe Beko ile EuroLeague anlaştı! 17:56
Fatih Karagümrük'ten Biraschi kararı! Fatih Karagümrük'ten Biraschi kararı! 17:51
İşte Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü İşte Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü 17:46
Daha Eski
Aziz Yıldırım taraftarlarla bir araya geldi Aziz Yıldırım taraftarlarla bir araya geldi 17:40
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kaç transfer yapacaklar? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kaç transfer yapacaklar? 17:21
Marcelo: Beşiktaş taraftarları her zaman kalbimde! Marcelo: Beşiktaş taraftarları her zaman kalbimde! 17:03
Saran'dan flaş sözler! "F.Bahçe için ayrıldık" Saran'dan flaş sözler! "F.Bahçe için ayrıldık" 16:57
Başkan Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti Başkan Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti 16:53
Hami Mandıralı'dan flaş Fatih Tekke yorumu! Hami Mandıralı'dan flaş Fatih Tekke yorumu! 16:44