Beşiktaş, Önder Özen ile prensipte anlaştı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in ayrılıklarının ardından gözlerin çevrildiği Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni dönemin yol haritası netleşti. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun, futbol şubesini emanet etmek için bir süredir görüşmeler yürüttüğü deneyimli spor adamı Önder Özen ile sportif direktörlük görevi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüpte daha önce 2013-2014 sezonunda futbol direktörlüğü görevini üstlenen ve camiayı yakından tanıyan Önder Özen, yeni sezonda futbol yapılanmasının en yetkili ismi olacak. Scouting organizasyonu, altyapı ile A takım arasındaki entegrasyon süreci ve kadro planlaması doğrudan Özen'in yönetiminde ilerleyecek.