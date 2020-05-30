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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kupası'nı Salzburg kazandı!

Avusturya Kupası'nı Salzburg kazandı!

Corona virüsü salgını nedeniyle 'da, 2 Haziran'a kadar lige ara verilmişti. Ligler başlamadan önce oynanan final karşılaşması sonucu Avusturya Kupası'nı Salzburg müzesine götürdü.

Kupası'nı, 'yu 5-0 yenen Salzburg kazandı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2 Haziran'a kadar ara verilen Avusturya futbol ligleri başlamadan önce Avusturya Kupası sahibini buldu.

Klagenfurt kentindeki Woerthersee Stadı'nda seyircisiz oynanan finalde, 1. lig ekibi Salzburg ile 2. ligde mücadele eden Austria Lustenau karşılaştı.

Szoboszlai'nin 19, Stumberger'in 21 (kendi kalesine), Okafor'un 53, Ashimeru'nun 65 ve Koita'nın 79. dakikadaki golleriyle sahadan 5-0 galip ayrılan Salzburg, kupanın sahibi oldu.

Salzburg, tamamı son 9 yılda olmak üzere 7. kez kupayı müzesine götürdü.

  1. 30.05.2020
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