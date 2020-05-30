Kızılyıldız bitime 3 hafta kala şampiyon oldu!
Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan Sırbistan Süper Ligi'nde, deplasmanda karşı karşıya geldiği Rad'ı 5-0 mağlup eden Kızılyıldız, ligin bitimine 3 hafta kala 31. şampiyonluğunu ilan etti.
Sırbistan Süper Ligi'nde deplasmanda Rad'ı 5-0 yenen Kızılyıldız, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır oynanmayan Sırbistan Süper Ligi, 3 karşılaşma ile kaldığı yerden devam etti.
Ligin 27. haftasında Rad'ı 5-0 mağlup eden Kızılyıldız, bitime 3 hafta kala 31. şampiyonluğunu ilan etti. Başkent Belgrad'daki "Kral 1. Petar" Stadı'nda oynanan maçta Kızılyıldız'ın gollerini 24. dakikada Mirko Ivanic, 30. dakikada Srdjan Babic, 36. ve 82. dakikalarda Aleksa Vukanovic, 57. dakikada Milos Degenek kaydetti.
Kızılyıldız puanını 72'ye yükseltirken, 27. hafta maçını yarın oynayacak olan ikinci sıradaki Partizan'ın 58 puanı bulunuyor.
Tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı takımın futbolcuları ve teknik heyeti şampiyonluğu kutladı.
Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), Covid-19 salgını nedeniyle bu sezon play-off ve play-out turlarının oynanmayacağını, ayrıca küme düşmenin de olmayacağını açıklamıştı.
- 30.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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