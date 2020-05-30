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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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bitime 3 hafta kala şampiyon oldu!

Kızılyıldız bitime 3 hafta kala şampiyon oldu!

Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan 'nde, deplasmanda karşı karşıya geldiği Rad'ı 5-0 mağlup eden , ligin bitimine 3 hafta kala 31. şampiyonluğunu ilan etti.

'nde deplasmanda Rad'ı 5-0 yenen , bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır oynanmayan Sırbistan Süper Ligi, 3 karşılaşma ile kaldığı yerden devam etti.

Ligin 27. haftasında Rad'ı 5-0 mağlup eden Kızılyıldız, bitime 3 hafta kala 31. şampiyonluğunu ilan etti. Başkent Belgrad'daki "Kral 1. Petar" Stadı'nda oynanan maçta Kızılyıldız'ın gollerini 24. dakikada Mirko Ivanic, 30. dakikada Srdjan Babic, 36. ve 82. dakikalarda Aleksa Vukanovic, 57. dakikada Milos Degenek kaydetti.

Kızılyıldız puanını 72'ye yükseltirken, 27. hafta maçını yarın oynayacak olan ikinci sıradaki Partizan'ın 58 puanı bulunuyor.

Tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı takımın futbolcuları ve teknik heyeti şampiyonluğu kutladı.

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), Covid-19 salgını nedeniyle bu sezon play-off ve play-out turlarının oynanmayacağını, ayrıca küme düşmenin de olmayacağını açıklamıştı.

  1. 30.05.2020
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