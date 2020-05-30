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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Yeni Stadı yıl sonu açılıyor

Yeni Ordu Stadı yıl sonu açılıyor

'nun Altınordu ilçesinde inşa edilen yeni stat, aralık ayında sporun hizmetine açılacak.

'nun Altınordu ilçesinde inşa edilen yeni stat, aralık ayında sporun hizmetine açılacak. Gençlik ve tarafından 2017 yılında yapımına başlanılan 20 bin seyirci kapasiteli stadın çimleri serildi. 554 araçlık otoparkı ve 25 locası olan stadın bir bölümü ise spor lisesi olacak ve ilk Ordu'da uygulanacak.
  1. 30.5.2020
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