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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Alsancak’ta revizyon

Alsancak’ta revizyon

’nin 80 maddelik yenileme talimatı sunduğu 14 bin kişilik stat ikinci yarıda hizmete girecek.

Gençlik ve tarafından yıkıldığı yerde yeniden inşa edilip yeni sezonda yepyeni haliyle açılması beklenen Alsancak Stadı'nda yapım çalışmaları devam ederken, talimatıyla tesiste birçok revizyon gerçekleştirildi. 80 maddelik revizyon uygulanırken, lavabolar, büfeler, , protokol ve basın tribünü, foto muhabirleri odası ile elektrik tesisatları değiştirildi. Yeni yönetmeliğe göre stat lavaboları %80 erkek, %20 kadın seyirci oranına göre yapıldı. Büfeler de büyütülürken, aynı yerden olan VIP ve protokol girişleri değiştirildi. VIP tribün kapasitesi 300 kişiden 700'e, protokol tribün ise 26 kişiden 102'ye çıkarıldı. 14 bin kişi kapasiteli, standartlarındaki stadın, sezonunun ikinci yarısına yetiştirilmesi hedefleniyor.
  1. 30.5.2020
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