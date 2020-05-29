Josef de Souza'dan flaş sözler: Dönmek istiyorum - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Josef de Souza'dan flaş sözler: Dönmek istiyorum

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye 2 sezon önce 12 milyon Euro bonservis bedeli ile gönderdiği Josef de Souza için transfer söylentileri ortaya atılmıştı. Galatasaray ve Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edilen yıldız futbolcu Brezilya basınına çok özel açıklamalarda bulundu. Souza geri dönmek istediği takımı da açıkladı. İşte detaylar...
29 Mayıs 2020 Cuma 20:59 Güncelleme: 29.05.2020 20:59
Josef de Souza'dan flaş sözler: Dönmek istiyorum

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza alacaklarını tahsil edemediği için ayrılığın eşiğine gelmişti.

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Josef de Souza'dan flaş sözler: Dönmek istiyorum

Takımından ayrılması beklenen Josef de Souza için Galatasaray ve Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edilmişti.

Josef de Souza'dan flaş sözler: Dönmek istiyorum

Daha sonra alacaklarını tahsil eden yıldız futbolcu takımda kalmaya karar vermişti.

Josef de Souza'dan flaş sözler: Dönmek istiyorum

Geleceği merak konusu olan Breziyalı Josef de Souza flaş açıklamalarda bulundu.

Josef de Souza'dan flaş sözler: Dönmek istiyorum

Fenerbahçe'den 2018 yazında 12 milyon euro bonsevis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza Brezilya basınına konuştu.

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