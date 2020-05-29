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Josef de Souza'dan flaş sözler: Dönmek istiyorum

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye 2 sezon önce 12 milyon Euro bonservis bedeli ile gönderdiği Josef de Souza için transfer söylentileri ortaya atılmıştı. Galatasaray ve Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edilen yıldız futbolcu Brezilya basınına çok özel açıklamalarda bulundu. Souza geri dönmek istediği takımı da açıkladı. İşte detaylar...

29 Mayıs 2020 Cuma 20:59 Güncelleme: 29.05.2020 20:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





