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31 Mayıs 2020, Pazar
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'de 'den 3 isim yer aldı

IOC'de Türkiye'den 3 isim yer aldı

Uluslararası () Komisyonlarında, Milli Olimpiyat Komitesinden () üç isim yer aldı.

Uluslararası () Komisyonlarında, Milli Olimpiyat Komitesinden () üç isim yer aldı. TMOK Başkanı Prof. Dr. ve TMOK Başkan Yardımcısı 'ın mevcut görevleri 2020 yılında da devam ederken, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan Olimpik Program Komisyonu üyeliğine atandı.
  1. 31.5.2020
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