Alt liglerden haberler (14.06.2020)
Alt liglerde günün öne çıkan haberlerini, kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
TFF 1'inci Lig ekibi Altay'ın kaptanı Özgür Özkaya, lige her açıdan hazır olduklarını söyledi. İç sahada Akhisarspor'la 21 Haziran'da oynayacakları maçı kazanarak sezonun kalan bölümüne iyi başlamayı hedeflediklerini kaydeden tecrübeli sol bek, "Akhisar'ı yenip yeniden başlayan lige üç puanla start vermek istiyoruz. Maça her yönüyle hazırız" şeklinde konuştu.
KISA... KISA... KISA...
Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar, sağ üst adalesindeki yırtık sebebi ile sezonu kapattı.2. kaleci olarak görev yapan Ali Emre, eldivenleri kapma umutlarını gelecek sezona bıraktı.
3. Lıg 3. Grup ekibi Nazilli, iç transferde iki oyuncuyla yeniden anlaşmak için kolları sıvadı. Forvet Yunus Ünsal ve orta saha Ufukcan'ın yeni sezonda da kalması için temaslar başladı.
TFF 3'üncü lig 1'inci grupta mücadele eden 52 Ordu, kalan 6 maçı için hazırlıklara başladı. Karadeniz ekibi, kondisyon idmanları ile kalan haftalara hazırlanıyor.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor A.Ş Kulübü'nün bir futbolcusu ve bir masöründe koronavirüs tespit edildi.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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