Alt liglerden haberler (14.06.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Alt liglerden haberler (14.06.2020)

Alt liglerden haberler (14.06.2020)

Alt liglerden haberler (14.06.2020)

Alt liglerde günün öne çıkan haberlerini, kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

ALTAY İDDİALI: MAÇA HAZIRIZ
1'inci Lig ekibi Altay'ın kaptanı , lige her açıdan hazır olduklarını söyledi. İç sahada Akhisarspor'la 21 Haziran'da oynayacakları maçı kazanarak sezonun kalan bölümüne iyi başlamayı hedeflediklerini kaydeden tecrübeli sol bek, "Akhisar'ı yenip yeniden başlayan lige üç puanla start vermek istiyoruz. Maça her yönüyle hazırız" şeklinde konuştu.
... KISA... KISA...

Altınordu'da kaleci Ali Yanar, sağ üst adalesindeki yırtık sebebi ile sezonu kapattı.2. kaleci olarak görev yapan Ali Emre, eldivenleri kapma umutlarını gelecek sezona bıraktı.

3. Lıg 3. Grup ekibi Nazilli, iç transferde iki oyuncuyla yeniden anlaşmak için kolları sıvadı. Forvet Yunus Ünsal ve orta saha Ufukcan'ın yeni sezonda da kalması için temaslar başladı.

TFF 3'üncü lig 1'inci grupta mücadele eden 52 , kalan 6 maçı için hazırlıklara başladı. ekibi, kondisyon idmanları ile kalan haftalara hazırlanıyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Medical Park Petrolspor A.Ş Kulübü'nün bir futbolcusu ve bir masöründe koronavirüs tespit edildi.

  1. 14.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alt liglerden haberler (14.06.2020) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA