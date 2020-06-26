Sevilla-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 32. haftasında Sevilla, evinde Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid'i konuk edecek. Sevilla için bu karşılaşma Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına oldukça kritik. Müsabakanın saati ve yayıncısını merak konusu oldu. Peki, Sevilla-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Sevilla pandemi sonrası son 3 maçında beraberlik elde etti. Son 8 haftaya girerken 4. sırada yer alan Sevilla Şampiyonlar Ligi için mutlak 3 puan kazanmak istiyor. Düşme hattına yakın olan Real Valladolid kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Enes Ünal'ın bu akşam 11'de başlaması bekleniyor. Enes Ünal ilk 11 çıktığı 3 maçta 2 gol atmayı başardı.
SEVILLA-REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sevilla-Real Valladolid maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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