Sevilla-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 32. haftasında , evinde 'ın formasını giydiği 'i konuk edecek. Sevilla için bu karşılaşma Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına oldukça kritik. Müsabakanın saati ve yayıncısını merak konusu oldu. Peki, Sevilla-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

pandemi sonrası son 3 maçında beraberlik elde etti. Son 8 haftaya girerken 4. sırada yer alan Sevilla Şampiyonlar Ligi için mutlak 3 puan kazanmak istiyor. Düşme hattına yakın olan kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. 'ın bu akşam 11'de başlaması bekleniyor. Enes Ünal ilk 11 çıktığı 3 maçta 2 gol atmayı başardı.

SEVILLA-REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Real Valladolid maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 26.06.2020
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