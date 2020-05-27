Neymar ısrarı

Barcelona'nın, eski yıldızı Neymar'ı yeniden kadrosuna katma konusundaki ısrarı sürüyor. Sport'un haberine göre Katalan ekibinin bu transferdeki en büyük kozu ise, Paris Saint-Germain'in Ousmane Dembele'ye olan ilgisi... 2017'de Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan ve sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentileri karşılayamayan Dembele'nin ülkesine dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Barcelona'nın, 23 yaşındaki Dembele'yi önereceği ve takas haricinde maksimum 100 milyon euro'luk bütçesinin bulunduğu aktarıldı.