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31 Mayıs 2020, Pazar
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5 değişiklikten rahatsız oldu

Barcelona 5 değişiklikten rahatsız oldu

lideri 'da , 5 oyuncu değişikliği hakkıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

lideri 'da , 5 oyuncu değişikliği hakkıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marca gazetesine konuşan İspanyol çalıştırıcı, "5 oyuncu değişikliği hakkının bize zarar vereceğini düşünüyorum. Bu sezon son dakikalarda birçok maç kazanmıştık. Ama artık rakiplerimiz son anlarda daha dinç olacak" yorumunu yaptı.
  1. 31.5.2020
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